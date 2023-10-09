Москва, 9 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Израильско-палестинский конфликт действительно представляет большую опасность для всего ближневосточного региона, так как в это противостояние могут быть втянуты и США, и Россия, и Сирия, и Иран. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 октября заявил сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о рисках эскалации палестино-израильского конфликта и призвал как можно скорее выводить ситуацию в мирное русло.

Ципис согласился с тем, что конфликт действительно может выплеснуться за пределы того участка, на котором он разворачивается в настоящее время.

«Один из сценариев следующий: если группировка «Хезболла», которая находится на юге Ливана, предпримет какие-то действия против Израиля, и он начнёт полномасштабные боестолкновения с «Хезболлой», то к этому, скорее всего, примкнёт Ливан и будет замешана Сирия. Таким образом, правительство Башара Асада окажется под угрозой быть втянутым в этот конфликт. Начнётся полномасштабная война между Ливаном, Сирией и Израилем. А это означает перерастание конфликта из локального спектра в региональный», — сказал Ципис.

По его мнению, в эту региональную войну на Ближнем Востоке могут оказаться втянуты и США. Тогда встаёт вопрос, какие шаги предпримет Россия.

«Если у РФ остались военнослужащие на территории Сирии, то они тоже окажутся втянуты в конфликт. Будет ли Россия помогать Сирии? В полномасштабном конфликте между Сирией с одной стороны и Израилем и США с другой Сирия, скорее всего, понесёт большие потери и потерпит поражение», — добавил эксперт.

Что касается прекращения противостояния, то, как предположил Ципис, ни практически, ни теоретически в скором времени никакого мирного исхода не предвидится, поскольку Израиль в ближайшие сутки начнёт полномасштабную сухопутную военную операцию — вторжение на территорию сектора Газа для ликвидации боевиков, уничтожения группировки ХАМАС, освобождения военнопленных и эвакуации тел погибших израильтян, которые были вывезены в сектор Газа.

«Поэтому я могу с большой уверенностью сказать, что в ближайшие полгода и год конфликт не утихнет», — заявил Ципис.

Также он обратил внимание на то, что пока администрация президента США Джозефа Байдена крайне вяло реагирует на развёртывание этого конфликта. Хотя группировка войск США, которые находятся на Ближнем Востоке, а именно Пятый флот (на его борту большая десантная группировка) направляется в сторону Израиля.

«Возможно, что к противостоянию подключатся Сирия и Иран. Но Ирану это будет сложнее, так как он находится дальше от места событий, чем Сирия. Сирия может мобилизоваться довольно быстро. Но сирийская армия очень ослаблена и будет подавлена одним Израилем. Если же Иран решит прийти на помощь Сирии, то ему придётся перебрасывать свои войска и технику по воздуху. А воздушный путь очень уязвимый. Эти самолёты будут под прицелом израильских ВВС», — подчеркнул Ципис.

Кроме того, он согласился с прогнозами, что ближневосточный конфликт может привести к тому, что США уменьшат масштабы помощи, оказываемой Украине, и поддержка сохранится только со стороны ЕС.

«Вашингтону в этой ситуации приходится выбирать между Израилем и Украиной. И приоритетным остаётся именно израильское направление, а Украина отходит на второй план, — сказал Ципис. — Израиль — это единственный союзник США на Ближнем Востоке. Более того, в Израиле большое количество граждан США. Здесь же находятся американские склады с вооружениями на случай серьёзной и масштабной региональной войны».

Поэтому Ципис уверен, что сейчас весь вектор повернётся в сторону Израиля и отвернётся от Украины, так как если США хотят сохранить своё присутствие на Ближнем Востоке, то для них жизненно важно помочь Израилю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Пескова, Москва крайне обеспокоена вооружённым конфликтом между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, что продолжение этого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта.

Кроме того, Песков заявил о значительном риске вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле. Также более чем серьёзные опасения вызывает гуманитарная ситуация в секторе Газа. По его словам, посольство РФ пока не располагает информацией о пострадавших гражданах России в Израиле.

Между тем генерал США в отставке Барри Маккеффри предположил, что США могут «вступить в войну» между Израилем и Палестиной, если в конфликт вмешаются Сирия или Иран.