Бойцам ЗВО вручили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
Российским бойцам вручили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
Москва, 29 сентября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. За уничтожение танка Leopard на купянском направлении бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа вручили сертификаты на выплату денежных средств, сообщили в Минобороны РФ.
«Данные выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника», — уточнили в ведомстве.
Российским военным удалось сорвать очередную попытку наступления ВСУ под Купянском. Боевую технику выследили с помощью разведывательного беспилотника.
Командир орудия Д-30 с позывным Стёпа рассказал о слаженной работе расчёта.
«Среагировали быстро. <…> Навелись, по команде выстрелили. Нас скорректировали. И попали по гусеницам танка. Тем самым мы его остановили своим расчётом. Как показала наша боевая стрельба, не такой он уж и хвалёный», — добавил командир.
Награждение военных прошло на передовых позициях.
Как сообщало ИА Регнум, по словам президента России Владимира Путина, солдаты ВСУ отказываются использовать в ходе боёв танки западного производства и это не случайно. Эти танки являются приоритетной целью российских войск их уничтожают в первую очередь на поле боя.
В конце 2022 года Минобороны России обнародовало размер денежных выплат, которые полагаются бойцам СВО за уничтоженную или захваченную военную технику ВСУ. Так, военным за уничтоженный самолёт полагается премия в 300 тысяч рублей, за вертолёт — 200 тысяч, за танк — 100 тысяч. За ликвидацию БТР, БМП, пусковых установок «Бук», С-300, «Тор», «Град» — 50 тысяч рублей.