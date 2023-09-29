Москва, 29 сентября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. За уничтожение танка Leopard на купянском направлении бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа вручили сертификаты на выплату денежных средств, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

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«Данные выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника», — уточнили в ведомстве.

Российским военным удалось сорвать очередную попытку наступления ВСУ под Купянском. Боевую технику выследили с помощью разведывательного беспилотника.

Командир орудия Д-30 с позывным Стёпа рассказал о слаженной работе расчёта.

«Среагировали быстро. <…> Навелись, по команде выстрелили. Нас скорректировали. И попали по гусеницам танка. Тем самым мы его остановили своим расчётом. Как показала наша боевая стрельба, не такой он уж и хвалёный», — добавил командир.

Награждение военных прошло на передовых позициях.

Как сообщало ИА Регнум, по словам президента России Владимира Путина, солдаты ВСУ отказываются использовать в ходе боёв танки западного производства и это не случайно. Эти танки являются приоритетной целью российских войск их уничтожают в первую очередь на поле боя.

В конце 2022 года Минобороны России обнародовало размер денежных выплат, которые полагаются бойцам СВО за уничтоженную или захваченную военную технику ВСУ. Так, военным за уничтоженный самолёт полагается премия в 300 тысяч рублей, за вертолёт — 200 тысяч, за танк — 100 тысяч. За ликвидацию БТР, БМП, пусковых установок «Бук», С-300, «Тор», «Град» — 50 тысяч рублей.