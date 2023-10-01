Москва, 1 октября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Военнослужащим подразделений Западного военного округа в преддверии Дня Сухопутных войск вручили государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, сообщили 1 октября в Минобороны России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награды

Медали «За храбрость» вручал российским военным на передовой заместитель командующего группировкой войск «Запад» по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

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Отмеченные госнаградами командиры подразделений грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях фронта.

Генерал-лейтенант поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение поставленных задач, за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм, пожелал бойцам крепкого здоровья и успехов в службе.

Луговой подчеркнул, что личный состав продолжает славные боевые традиции поколения победителей, проявляя в зоне СВО беспримерный героизм, уничтожая хвалёную западную технику противника.

После награждения военнослужащие вернулись на боевые позиции для выполнения поставленных задач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военным 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа вручили сертификаты на дополнительную выплату денежных средств за уничтожение танка Leopard на купянском направлении. Российским военным удалось сорвать очередную попытку наступления ВСУ. Боевую технику выследили с помощью разведывательного беспилотника.

У населённого пункта Урожайное на южнодонецком направлении пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения во время боя, противостояли 12 штурмовикам ВСУ.

Командир подразделения Иван Калашников с позывным Большой умело руководил своими подчинёнными и принял на себя основной накал боя. Находясь на виду у противника, он вёл постоянный прицельный огонь по наступающим. Ещё двое солдат работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя Российской Федерации заместителя командира взвода Ивана Калашникова.