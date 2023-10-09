Вашингтон, 9 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Вероятность столкновения России и США возрастёт, если Россия одержит победу в конфликте на Украине. Такое мнение высказал уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью YouTube-каналу 60 Minutes.

Иван Шилов ИА Регнум

Он высказал мнение о том, что если Украина проиграет, а Россия победит, то оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится.

«Риск войны сверхдержав в ближайшие 10–15 лет возрастёт», — отметил он.

Милли также назвал ход контрнаступления ВСУ «долгим, трудным и крайне кровавым».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита Россия — Африка заявил, что Россия желала бы избежать прямого столкновения своих вооружённых сил с военными НАТО, однако страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать. Российский лидер напомнил, что по инициативе США в своё время появился специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. По словам президента, стороны используют указанный инструмент для контактов на случай любой кризисной ситуации. Путин также отметил, что если кто-то всё же вознамерится пойти на конфликт, то Россия готова к такому развитию событий.

21 декабря Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. В итоговой декларации мероприятия Россию назвали самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евроатлантического региона.

В документе также говорится, что страны военного альянса совершенствуют существующие инструменты противодействия Москве.