Москва, 21 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса, заявил 21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сегодня против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО», — заявил глава государства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на территории Украины может затянуться надолго, но закончится переговорами между Москвой и Киевом.

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