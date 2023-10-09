* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак поддержала телеведущего Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который ранее заявил, что якобы готов защищать Израиль в рядах армии, но не будет этого делать, поскольку для этого «нет оснований».

Pavel Kashaev/Global Look Press Ксения Собчак

«Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», — написала в социальных сетях Собчак, у которой, как и у Галкина, есть израильское гражданство.

Также Собчак назвала видеообращение Галкина «крутым» и нецензурно оскорбила комментаторов, высказавших критические замечания в адрес телеведущего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Галкин объяснил своё нежелание воевать в рядах израильской армии тем, что он не служил в ней прежде.

«Если бы я служил в армии Израиля, я бы пошёл защищать. Вы не представляете, какая гордость у меня за страну, которая в едином порыве встала на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт, и это патриотизм», — сказал Галкин в своём видеообращении.

Также телеведущий сообщил, что намерен сдавать кровь для раненых, а также предположил, что само пребывание его и Аллы Пугачёвой в Израиле является «важным» для русскоязычных израильтян. После того как подписчики стали спрашивать Галкина о его готовности лично отдать свой долг Израилю, телеведущий закрыл комментарии.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен.

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Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, в том числе по жилым домам, в которых, по заявлениям властей этой страны, скрывались лидеры и бойцы ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наиболее вероятный сценарий развития этого военного конфликта — продолжение его активной фазы в течение нескольких недель, после чего ХАМАС исчерпает ресурсы для масштабного ведения военных действий, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум российский политолог Георгий Бовт.