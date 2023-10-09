Москва, 9 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт поблагодарил Россию за позицию в Совбезе ООН по израильско-палестинскому конфликту.

Евгений Биятов/РИА Новости Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«ЛАГ занимает логичную и сбалансированную позицию, которую также заняла и Россия с первых дней конфликта, который в последние дни разгорелся сильнее», — сказал он по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава ЛАГ поблагодарил российскую сторону за ту позицию, которую Москва занимает по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, на закрытом заседании СБ ООН 8 октября постпред США при всемирной организации Роберт Вуд заявил, что Вашингтон призывает всех членов Совбеза осудить атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение палестино-израильского конфликта подтверждает, что статус-кво в этом регионе нежизнеспособен. Глава российского МИД призвал Израиль и Палестину срочно остановить кровопролитие и начать поиск мирного решения.