Вашингтон, 8 октября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН в закрытом режиме начал встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум

Закрытый режим предоставляет участникам заседания более широкие возможности для дискуссий, чем при провидении открытых собраний с официальными заявлениями.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что власти США призывают всех членов Совбеза всемирной организации осудить нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. В свою очередь постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом заседания сообщил, что КНР «осуждает любые атаки против гражданских лиц».

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную на Израиль, а также захватил несколько израильских поселений. Позднее власти еврейского государства объявили, что армия страны уничтожила большую часть сил этого палестинского движения, а также завершила первый этап операции «Железные мечи» и перешла в наступление.

Газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра израильского премьер-министра написала, что власти Израиля вечером 7 октября проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций. 8 октября армия еврейского государства начала эвакуацию жителей населённых пунктов Беэри, Зиким, Нахаль-Оз, Нетив-ха-Асара и Урим, которые находятся на границе с сектором Газа.

Телеканал NBC со ссылкой на свой источник проинформировал, что американский авианосец Gerald R. Ford в ближайшие дни прибудет в Израиль. Его в составе ударной группы перебрасывают в восточную часть Средиземного моря в связи обострением ситуации в регионе. Кроме того, в США обсуждают план возможной эвакуации американцев и жителей Израиля.