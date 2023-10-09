Лондон, 9 октября, 2023, 03:06 — ИА Регнум. США и Британия призывают ЕС расширить свой состав, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Киева, а также пытаются заставить Евросоюз предоставить Украине статус члена европейского содружества, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По их информации, американские и британские власти «предприняли усилия» для «резкого расширения ЕС на восток». При этом возможное членство Украины в Евросоюзе заставило европейские страны начать обсуждение вопроса о значительном пересмотре бюджета в ЕС и других процедур в рамках содружества.

При этом Вашингтон «глубоко влился» в эти дебаты после того, как в США не смогли выделить новый пакет помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее The Daily Telegraph написала, что американский президент Джо Байден запросил у Конгресса разрешение выделить $100 млрд в качестве дополнительной поддержки Киева. Журналисты уточнили, что речь идёт о финансировании Украины в течение будущего года.

4 октября бывший президент США Дональд Трамп призвал американское руководство немедленно прекратить поддержку Киева. Он отметил, что европейские страны выделяют на эти нужды гораздо меньше средств, чем Вашингтон. Экс-глава Белого дома считает, что их вклад должен сравняться с размером помощи со стороны США.