Пекин, 6 сентября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Экономические отношения между Китайской Народной Республикой и Соединёнными Штатами Америки переживают «трудный период». Об этом во вторник, 5 сентября, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Сейчас экономическое сотрудничество и торговля между двумя странами находятся в сложном положении… Причины включают торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля», — сказал он в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что Китай впервые за последние 15 лет перестал быть крупнейшим источником импорта для Соединённых Штатов Америки, а вложения китайских инвесторов в экономику США постепенно сокращаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за напряжённых отношений Соединённых Штатов Америки и Китая может существенно подорожать продукция американской корпорации Apple. Отношения двух стран вынуждают американские компании выводить из КНР часть производства.