Вашингтон, 3 октября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Двухпартийная делегация американских сенаторов на следующей неделе посетит Китайскую Народную Республику с визитом, в рамках которого рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил сенатор от штата Айдахо Майк Крэйпо.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Наша цель — взаимодействие с [Китаем — ред.], как это делали несколько чиновников высокого ранга, по широкому спектру вопросов. Мы действительно считаем, что чем больше взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта», — приводит слова Крэйпо агентство Bloomberg.

Кроме того, американские законодатели рассчитывают также встретиться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае, чтобы обсудить будущие инвестиции для компаний из США.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что экономические отношения между КНР и Соединёнными Штатами Америки переживают «трудный период», поскольку на экономическое сотрудничество и торговлю негативно сказываются односторонние санкции, а также ужесточение экспортного контроля. Он подчеркнул, что Китай впервые за последние 15 лет перестал быть крупнейшим источником импорта для США.