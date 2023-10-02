Киев, 2 октября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. У Украины осталось 45 дней, а затем выделенные США средства закончатся, для киевского режима это реальный крах, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Он напомним, что в США принят закон о временном финансировании работы американского правительства, при этом в нём не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

«Пока ещё есть остатки денег, но их совсем мало. Хватит ещё на октябрь, может, ноябрь ещё протянуть удастся. Делаем вывод: деньги на поддержку Украины, на фронт и, что самое поганое, на внутреннюю поддержку, на госбюджет, на пенсии и ещё страшнее — на выплаты военным, которые воюют на фронте, Америка уже не имеет. Всё, их нет», — констатировал Соскин.

В данном случае США ориентируются в первую очередь на собственные интересы, а ВСУ уже нечем наступать. Без отсутствия денег в госбюджете на социальные выплаты и оружие от США никакого наступления на фронте не будет, это реальный крах, добавил аналитик.

Соскин настаивает на необходимости отмены военного положения и проведения выборов, бояться которых не стоит. Сохранение власти у Зеленского неизбежно приведёт к бунту, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Верховной раде заявили, что главной публичной претензией, предъявляемой к Украине, является коррупция в стране. В связи с этим в ближайшие 45 дней в стране нельзя допустить никакого большого коррупционного скандала. Депутат рады Ярослав Железняк пояснил, что об этом, насколько он слышал, Киеву прямо сказали во время визита.

Поздним вечером 30 сентября сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Ранее проект поддержала палата представителей США в Конгрессе. Затем законопроект направили на подпись главе белого дома Джо Байдену. Он поддержал принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства США сроком до 17 ноября, в который не включили помощь Украине.