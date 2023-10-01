Киев, 1 октября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Вашингтон предупредил Киев на фоне принятия закона о временном бюджете США, чтобы на Украине в течение 45 дней не было никаких коррупционных скандалов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

РИА Новости

По его словам, главной публичной претензией, предъявляемой к Украине, является коррупция в стране. Он отметил, что масштабы коррупции значительно преувеличены, что является не очень справедливым.

Депутат уточнил, что в связи с этим в ближайшие 45 дней в стране нельзя допустить никакого большого коррупционного скандала. Железняк пояснил, что об этом, насколько он слышал, Киеву прямо сказали во время визита.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября в Киев прибыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс. Эти визиты не анонсировались заранее.

Столтенберг во время пребывания в Киеве заявил, что «мир любой ценой» на территории Украины неприемлем, поскольку капитуляция Киева приведёт не к миру, а к «оккупации». Также он отметил, что НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приехал в Киев 1 октября. Там он встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом проект бюджета без помощи Киеву. Поздним вечером 30 сентября Сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Ранее проект поддержала палата представителей США в Конгрессе. Документ не включает средства на военные нужды киевского режима.