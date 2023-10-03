Вашингтон, 3 октября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Следователи в США подозревали сына американского президента Джо Байдена Хантера в связях с «сетью секс-торговли людьми» в Восточной Европе, а также в фальсификации чеков для выплат проституткам, сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Журналисты получили доступ к документу, в котором говорилось, что сын главы Белого дома отправлял деньги лицам, предположительно причастных к сети восточноевропейской проституции. В публикации отмечается, что следователи отследили сразу несколько клиентов банка Wells Fargo, которые могут быть замешаны в подобных преступлениях.

Так в банковской выписке, которая датируется 17 декабря 2019 года, указаны «25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на почти $7 млн». Некоторые чеки выписывал Хантер Байден.

Следователи считают, что эти ценные бумаги могли быть подделаны, чтобы скрыть платежи с делового счета Байдена-младшего. Кроме того, правоохранительные органы в рамках указанного расследования вышли на след компании из Китая, на счёта которой отправлялись деньги.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября стало известно, что прокуратура в США предъявила обвинения Хантеру Байдену в незаконном приобретении оружия. Сыну президента вменяют, что он, покупая револьвер Colt Cobra, солгал о том, что не принимает наркотики.

Кроме того, Хантера Байдена обвинили в том, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. По этим статьям ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тысяч.