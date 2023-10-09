Москва, 9 октября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Российские военные захватили под Артёмовском в ДНР опорный пункт ВСУ и пять украинских военнослужащих, проходивших военную подготовку в Британии. Об этом 9 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовые подразделения в ходе ведения активной обороны успешно выполнили задачи по уничтожению украинских формирований, которые пытались обойти город с севера. Они выдвинулись на данный участок после удара артиллерии.

Уточняется, что российские десантники незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где было около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя они закрепились на позициях и взяли в плен пятерых солдат, которые предпочли остаться живыми.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская армия потеряла боевую активность на донецком направлении. По его словам, в районе Артёмовска отмечается снижение обстрелов позиций ВС РФ со стороны украинских боевиков, а длительных штурмов ВСУ не проводят.