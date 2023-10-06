ДНР, 6 октября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла боевую активность на донецком направлении, написал военный эксперт Андрей Марочко 6 октября в своём Telegram-канале.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В районе населённого пункта Артёмовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков», — сообщил Марочко.

Он указал на потерю активности украинскими штурмовыми группами: их действия носят сейчас вялый характер, длительных штурмов ВСУ не проводят.

Эксперт добавил, что ВСУ заняты сейчас в основном восполнением потерь и перегруппировкой.

Марочко 5 октября сообщил, что у ВСУ возникли проблемы со связью на участке фронта Клещеевка — Андреевка. Во время попытки штурма в действиях ВСУ наблюдался хаос, отметил эксперт.

Минобороны сообщило 5 октября об уничтожении 210 украинских военных за сутки в ходе спецоперации на донецком направлении. Российские военные в ДНР в течение суток отразили две атаки ВСУ и нанесли удар по дислокациям украинской армии.