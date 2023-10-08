Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Правительство Израиля подтвердило, что боевики палестинского движения ХАМАС удерживают не менее сотни граждан страны, сообщила 8 октября газета The Times of Israel.

IMAGO/STR apaimages/globallookpress Военное крыло ХАМАС сжигает военную бронетехнику, принадлежащую израильским силам

«Не менее 100 похищенных, более 2 тысяч получивших ранения, свыше 600 убитых», — говорится в публикации.

Издание также сообщило, ссылаясь на неназванного чиновника из правительства, что власти не ведут переговоры о заложниках.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 октября стало известно об освобождении группы заложников в населённом пункте Беэри, находящемся на юге Израиля. Они пробыли в плену несколько часов.

Боестолкновения в Израиле продолжаются с утра 7 октября. Палестинские боевики захватили несколько израильских населённых пунктов и блокпостов. Армия обороны Израиля ведёт операцию по освобождению захваченных территорий. По последним данным, погибли более 400 членов ХАМАС.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал беспрецедентными события, происходящие в этой стране. По его мнению, ситуация не нормализуется в ближайшие дни.