Нью-Йорк, США, 9 октября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Совет безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по итогам закрытого заседания 8 октября не принял какого-либо заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа. Об этом сообщили участники заседания после его завершения.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы не обсуждали общего заявления, однако никто не предлагал какого-либо текста», — заявила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, слова которой приводит ТАСС.

Она добавил, что на заседании стороны в первую очередь обсуждали те возможности, которые они могут предоставить для защиты гражданского населения в регионе и прекращения насилия.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Буд, в свою очередь, отметил, что члены СБ ООН сошлись во мнении, что атаки, произошедшие утром 7 октября, не должны были произойти. По его словам, будет сделано всё возможное, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел территории Израиля, после чего заняли несколько населённых пунктов на юге израильского государства. Армия обороны Израиля в ответ на произошедшее атаковала ряд объектов в секторе Газа.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи», в ходе которой военнослужащие вооружённых сил Израиля уничтожили большую часть сил проникших в страну палестинцев.