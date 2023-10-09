Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ захвачены в плен и удерживаются на территории сектора Газа. Об этом 8 октября сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук телеканалу Al-Ghad.

Бойцы ХАМАС

«Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры», — сказал Абу-Марзук, отвечая на вопрос о количестве захваченных в плен израильтян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Израиля подтвердило, что силами палестинского движения ХАМАС удерживаются не менее сотни израильских граждан.

Кроме того, по данным газеты The Times of Israel, власти не ведут переговоры о заложниках.

В ночь на 8 октября стало известно об освобождении группы заложников в населённом пункте Беэри, находящемся на юге Израиля. Они пробыли в плену несколько часов.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Бойцы ХАМАС после проникли в приграничные районы на юге Израиля. Армия обороны Израиля в ответ атаковала ряд объектов в секторе Газа.

Совет безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по итогам закрытого заседания 8 октября не принял какого-либо заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа. На заседании стороны в первую очередь обсуждали те возможности, которые они могут предоставить для защиты гражданского населения в регионе и прекращения насилия.