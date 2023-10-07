Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Мирных жителей, которые удерживались в качестве заложников в населённом пункте Беэри в южной части Израиля, освободили спустя несколько часов. Об этом 7 рктября сообщила газета Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Жителей удерживали в качестве заложников в их домах населенном пункте Беэри на юге страны. Освобождению предшествовали переговоры.

«Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — уточняет издание.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тыс. пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил захват в заложники пленных израильтян. Палестинские группировки утверждают, что захватили и вывезли в сектор Газа более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и мирных граждан.

Утром 7 октября ХАМАС ударил ракетами по израильской территории и занял несколько населённых пунктов еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля атаковала объекты радикального движения в секторе Газа. По информации издания Haaretz, в наземных атаках участвовали от 200 до 300 палестинцев.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что очередная эскалация конфликта в регионе имеет беспрецедентный характер. Он отметил, что происходящее указывает на то, что противостояние не завершится в ближайшие дни.