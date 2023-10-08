Вашингтон, 8 октября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, демократ Бен Кардин планирует внести на рассмотрение в американский парламент законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, сообщается на сайте указанного сенатского комитета.

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По словам политика, эта мера позволит усилить израильскую оборону на фоне обострения конфликта с палестинскими радикалами. Он уточнил, что принятие соответствующего закона поможет Израилю пополнить запасы ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Кроме того, Кардин объявил, что будет добиваться скорейшего утверждения Сенатом нового посла США в Израиле Джейкоба Лью (бывший министр финансов Соединённых Штатов). Он также призывал представителей Республиканской и Демократической партий в Конгрессе «как можно скорее принять меры по демонстрации долгосрочной двухпартийной поддержки американо-израильского партнёрству».

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября экс-президент США Дональд Трамп заявил, что атакам ХАМАС на Израиль способствовали деньги американских налогоплательщиков. Бывший глава Белого дома отметил, что его администрация смогла добиться мира на Ближнем Востоке, а действующие власти Соединенных Штатов сводят на нет все эти усилия.

Позже Трамп также пообещал, что в случае его избрания на пост президента в 2024 году США будут поддерживать Израиль и прекратят оказывать помощь Палестине.

Утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало ракетами израильскую территорию, а также захватило несколько еврейских поселений. Кроме того, группировка взяла в плен военнослужащих армии Израиля.