Вашингтон, 8 октября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден дал поручение выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в опубликованном 8 октября пресс-релизе Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — говорится в сообщении.

В Белом доме также сообщили, что Байдену будут регулярно докладывать о ситуации в Израиле, а представители американской администрации, занимающиеся вопросами национальной безопасности, будут держать тесный контакт с израильскими коллегами.

Как сообщало ИА Регнум, согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Боестолкновения продолжаются с 7 октября, есть сведения, что боевики захватили более 100 заложников. Для освобождения территорий привлекли Армию обороны Израиля.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утром 8 октября заявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи». Он сказал, что военные уничтожили большую часть боевиков, но Израилю придётся вступить в долгую и тяжёлую войну.

Израильские ВВС также наносят удары по территории палестинского анклава сектора Газа. По последним данным, от них погибли 320 человек, 1990 пострадали. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе боёв в Израиле могли погибнуть несколько американских граждан.