Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной носит беспрецедентный характер и не внушает оптимизма на ближайшее время, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

Он считает, что в следующие несколько дней ситуация вряд ли разрешится.

«К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октябрь радиальное палестинское движение ХАМАС начало ракетный обстрел Израиля. Кроме того, члены группировки захватили несколько израильских поселений.

Армия обороны Израиля заявила, что отбила часть незаселённых пунктов. Израильские военные также нанесли удары по объектам в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в развязывании «жестокой и злобной войны, направленной против мирных граждан». Он назвал нападение на свою страну беспрецедентным и пообещал, что таких атак «больше не повторится».

Глава правительства также призвал жителей Газы немедленно покинуть эту территорию, поскольку израильская армия будет использовать всю свою мощь для ударов против ХАМАС.