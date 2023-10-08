Москва, 8 октября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Тренерский штаб московского ФК «Динамо» 8 октября отстранил полузащитника Дениса Макарова от тренировок с первой командой.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Динамо» Денис Макаров

Как сообщило издание «Спорт-Экспресс», решение приняли из-за недовольства поведением футболиста на тренировках и матчах. Макарова не добавили в заявку на матчи со «Спартаком» и воронежским «Факелом».

Макаров перешёл в «Динамо» из казанского «Рубина» в 2021 году. В нынешнем сезоне РПЛ сыграл в девяти матчах, забил три гола. Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость полузащитника в €3,5 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в мае руководство «Динамо» решило отправить в отставку главного тренера команды Славишу Йокановича, который возглавил клуб в 2022 году, сменив немца Александра Шварца. Его контракт включал опцию пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения успехов.

Позднее, 4 октября «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Матч состоялся на «ВТБ-Арене» и завершился со счётом 3:0. У «Динамо» отличились Бителло, Даниил Фомин и Иван Зазвонкин. «Динамо», набравшее восемь очков, заняло второе место в группе D. «Спартак» с 12 баллами лидирует.