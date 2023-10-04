Москва, 4 октября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Встреча группы D прошла на ВТБ-Арене. Матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:0. В составе победителей отличились Бителло (42-я минута), Даниил Фомин (45) и Иван Зазвонкин (90+6).

«Динамо», набравшее восемь очков, занимает второе место в группе D. «Спартак» с 12 баллами лидирует.

В заключительном туре 2 ноября бело-голубые сыграют с «Нижним Новгородом», а «Спартак» 1 ноября примет в Москве «Краснодар».

Ранее 4 октября ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в матче группового этапа пути Российской премьер-лиги Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победа досталась воронежцам (4:2).

Тем не менее, «армейцы» удерживают лидерство в турнирной таблице в группе А с восемью очками. «Факел» благодаря победе поднялся на третье место с шестью очками в активе.

В следующем матче «Факел» на выезде сыграет с «Сочи». Красно-синие примут дома «Оренбург».