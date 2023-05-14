Москва, 14 мая, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Славишу Йокановича, сообщил 14 мая член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер. Новый главный тренер», — сказал Гафин, слова которого передаёт ТАСС.

14 мая «Динамо» с крупным счётом уступило на своем поле грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Московские футболисты пропустили в свои ворота три безответных мяча.

Матч между командами, соседствующими в турнирной таблице, имел принципиальное значение. После гостевой победы грозненцы расположились на пятом месте, набрав в 27 матчах 46 очков. Динамовцы оказались на седьмой строчке, у них 42 очка.

Серб Славиш Йоканович возглавил «Динамо» перед началом нового сезона, в июне 2022 года. На этом посту он сменил немецкого специалиста Александра Шварца. Его контракт был рассчитан на один год и включал опцию автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов. В 36 матчах под его руководством московский клуб одержал 16 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.