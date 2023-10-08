Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля вечером 8 октября обнаружили и сбили в небе над севером страны подозрительную цель. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

EPA/ТАСС

«По следам сообщений по поводу запуска перехватчика на севере Израиля: Армия обороны Израиля выявила цель, приближающуюся к израильской территории, и запустила в ее направлении перехватчик», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сбитый силами ПВО объект не представлял угрозы для мирных жителей. Израильские военные не предприняли никаких ответных мер в сторону Ливана.

Ранее израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о срабатывании зенитного ракетного комплекса Patriot на севере Израиля около границы с Ливаном.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Израиль после начала военных действий против палестинского движения ХАМАС запросил у Соединённых Штатов дополнительную военную помощь. По его словам, такое решение Вашингтон может принять уже сегодня.

Боевые действия в Израиле продолжаются второй день, утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному удару и вторжению своих боевиков, которые захватили ряд населённых пунктов и военных баз. На что ЦАХАЛ ответила обстрелом целей ХАМАС в секторе Газа и началом военных действий. По последней информации, от действий боевиков радикального движенияпогибли свыше 600 мирных жителей.

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт договорились о встрече 9 октября в Москве, в ходе которой они в первую очередь обсудят конфликт на Ближнем Востоке.