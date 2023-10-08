Лас-Вегас, США, 8 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. UFC разрешил всем принимающим в его турнирах бойцам, включая россиян, выходить на поединки со своими национальными флагами. Об этом 8 октября рассказал на пресс-конференции глава организации Дэйна Уайт.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я был в отпуске в Мексике во время Дня независимости. Отсутствие флагов сводило меня с ума. Мы возвращаем флаги», — сказал он.

По словам Уайта, решение об отказе от флагов было принято руководством UFC из благих побуждений, хотя лично он к нему безразличен и думал, что в отсутствии флагов нет ничего страшного.

«День независимости Мексики меня переубедил. Если в мире есть флаги, которые ранят ваши чувства, то это очень плохо», — добавил глава организации.

Организация UFC ввела полный запрет на использование национальных флагов весной 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 3 октября выступила против того, чтобы спортсмены из России выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. По её словам, такой шаг будет равносильным тому, чтобы сдаться. Винер также назвала позором и обыкновенным фашизмом отказ в выступлении российским паралимпийцам.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил 28 марта, что спортсменов из России и Белоруссии нельзя допускать к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта. За несколько дней до этого, 23 марта, Бах снова выступил за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.