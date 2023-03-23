Лозанна, Швейцария, , 15:13 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вновь выступил за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

Томас Бах © Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины», — приводит слова Баха Associated Press.

Также глава МОК подчеркнул необходимость соблюдения Устава Олимпийской хартии, предусматривающего недопущение политизации спорта. По его мнению, Игры должны быть нейтральными и объединять страны в конфликтный период.

Ранее Международный олимпийский комитет осудил решение Европейского союза о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом, так как это противоречит основополагающим принципам европейской спортивной модели.