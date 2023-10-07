Москва, 7 октября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Российская ракета «Буревестник» отличается глобальной дальностью и может огибать те районы, где расположены системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума дискуссионного клуба «Валдай» рассказал об успешных испытаниях ракеты «Буревестник».

«Ракета «Буревестник» имеет глобальную дальность. И за счёт этого способна огибать районы, где расположены системы противовоздушной и противоракетной обороны противника. Поэтому её достаточно сложно сбить. Боевая часть «Буревестника» ядерная. Двигательная установка представляет собой компактный ядерный реактор. И в том случае, если ресурсы этой установки не исчерпаны, при ядерном взрыве мощность поражающих факторов усиливается за счёт того, что дополнительно действует взрыв самого реактора», — объяснил Кнутов.

Как подчеркнул военный эксперт, такая ракета является оружием Судного дня. Её применение возможно только в том случае, если по России нанесут ядерный удар либо возникнет очень серьёзная угроза существованию государства.

Также Кнутов отметил, что эти ракеты не попадают под договор СНВ-3 и в силу этого ограничений на их производство не существует.

«Поэтому тот факт, что испытания этой ракеты завершены и она будет принята на вооружение, указывает на то, что у нас появилось серьёзное оружие, не подпадающее ни под какие международные соглашения, но при этом такое, применение которого может нанести противнику не просто ощутимый, а очень серьёзный урон», — констатировал Кнутов.

Подытоживая сказанное, он добавил, что создание такого типа оружия беспрецедентно и ни одна страна мира ничего подобного не имеет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Путина, Россия не только провела успешные испытания ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник», но и практически завершила работу над «Сарматами». В настоящее время, как заявил глава государства, решаются бюрократические вопросы, и в скором времени эти ракеты окажутся на боевом дежурстве.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не может предоставить никакой информации о том, когда именно прошли испытания ракет «Буревестник».

Впервые о появлении «Буревестника» Путин сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Как отмечали российские военные, эта ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

В 2021 году о том, что Россия готовится к испытаниям «Буревестника», сообщал телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

А 2 октября 2023 года с аналогичным прогнозом выступила газета The New York Times.