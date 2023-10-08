Вашингтон, 8 октября, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Случаи массового дезертирства растут в рядах украинской армии после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам эксперта, украинские военные находятся под постоянным обстрелом, они измотаны и устали. Макгрегор считает, что в настоящее время Вооружённые силы Украины имеют «наименее подготовленных бойцов, чем когда-либо».

Экс-советник подчеркнул, что Россия ведёт себя крайне умело, демонстрируя достойное обращение с украинскими военными. Он пояснил, что российская армия создала специальный канал радиосвязи, на который могут выйти бойцы ВСУ, желающие сложить оружие.

Макгрегор добавил, что Вооружённые силы России кормят и оказывают помощь тем украинским военнослужащим, которые решили сдаться в плен.

Как сообщало ИА Регнум 6 октября стало известно, что целый отряд ВСУ, который занимал опорный пункт, сдался в плен российским военным. Их действия удалось снять камерой дрона. Многие из сложивших оружие имеют ранения.

27 сентября оперативные службы сообщили, что с середины лета 2023 года около 10 тыс. украинских военнослужащих воспользовались возможностью выйти на специальную радиочастоту 149.200 «Волга» и сдаться в плен. В районе Работино украинские военные складывали оружие целыми группами.