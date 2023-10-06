Донецк, 6 октября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Сразу 17 военных украинской армии — целый опорный пункт сдались в плен российским военным в зоне спецоперации в ДНР. Видеозапись этого 6 октября опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

На снятых с дрона кадрах запечатлено, как бойцы ВСУ идут вдоль лесополосы с поднятыми руками к российским военным, после чего по одному сдают оружие и направляются в грузовик для дальнейшей транспортировки. Многие из них ранены.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 октября разведчик российских войск рассказал, что Вооружённые силы России взяли в плен под Артёмовском две группы мобилизованных военных ВСУ. В плен попали бойцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад украинской армии.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 сентября рассказал, что неудачное контрнаступление ВСУ породило феномен сдачи украинских военных в плен. По его словам, украинские боевики особенно активно сдаются на ореховском направлении запорожского фронта.