Бойцы целого опорного пункта ВСУ сдались в плен российским военным в ДНР
RT: 17 бойцов опорного пункта ВСУ сдались в плен российским военным в ДНР
Донецк, 6 октября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Сразу 17 военных украинской армии — целый опорный пункт сдались в плен российским военным в зоне спецоперации в ДНР. Видеозапись этого 6 октября опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.
На снятых с дрона кадрах запечатлено, как бойцы ВСУ идут вдоль лесополосы с поднятыми руками к российским военным, после чего по одному сдают оружие и направляются в грузовик для дальнейшей транспортировки. Многие из них ранены.
Как сообщало ИА Регнум, 2 октября разведчик российских войск рассказал, что Вооружённые силы России взяли в плен под Артёмовском две группы мобилизованных военных ВСУ. В плен попали бойцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад украинской армии.
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 сентября рассказал, что неудачное контрнаступление ВСУ породило феномен сдачи украинских военных в плен. По его словам, украинские боевики особенно активно сдаются на ореховском направлении запорожского фронта.