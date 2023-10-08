Москва, 8 октября, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Россия обеспечила свой внутренний рынок главными видами продовольствия, заявил российский президент Владимир Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он также подчеркнул, что страна сохраняет возможности для продажи продовольственных товаров за рубеж.

«Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Растет и экспортный потенциал отрасли», — сказал глава государства.

Президент отметил, что агропромышленная продукция входит в число основных статей российского экспорта. Он также уточнил, что в случае некоторых видов продовольствия, таких как пшеница и рыба, российские компании занимают лидирующие позиции в мире.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня министр иностранных дел России Серей Лавров заявил, что санкции Запада не смогли помешать экспорту российских удобрений и продовольствия. Глава ведомства отметил, что в текущем сельскохозяйственном году, по прогнозам, экспорт продовольственных товаров из РФ составит почти на уровне 50 млн тонн.

18 сентября Владимир Путин продлил ещё на один год ответные меры России, которые предусматривают запрет на вывоз российского продовольствия в ЕС, США и ряд других западных стран. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2024 года.

6 октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал, что Россия завершает работу над документами, касающимися поставок российского зерна в Африку. Он добавил, что безвозмездная передача продовольствия африканским странам может начаться в течение месяца-полутора.