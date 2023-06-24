Москва, 30 июня, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Санкции со стороны западных стране не смогли помешать экспорту российских удобрений и продовольствия, он продолжается. Об этом 30 июня в ходе брифинга по широкому кругу международных проблем заявил министр иностранных дел России Серей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Экспорт наших удобрений и продовольствия продолжается. Мы обеспечиваем соответствующие операции, обходя и географические маршруты, и прочие технологические препятствия, которые выстроены Западом», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что российский экспорт в этом сельскохозяйственном году ожидается почти на уровне 50 млн тонн. Глава МИД выразил уверенность, что партнёры России не пострадают. При этом он назвал отношение к этой сделке со стороны Запада возмутительным.

Лавров подчеркнул, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в нужном объёме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров в кулуарах ПМЭФ заявил, что страны коллективного Запада не хотят разблокировать препоны, поставленные ими на пути российских удобрений. При этом Россия продолжит поставки сельхозпродукции нуждающимся государствам, заверил министр.

Президент России Владимир Путин допустил, что российская сторона может выйти из зерновой сделки, которая является источником валютных поступлений Киева, что противоречит интересам Москвы. Глава государства уточнил, что Россия после этого готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объём зерна, который они получали с Украины.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, работа по зерновой сделке продолжается, однако Москва пока не видит в этом позитивных перспектив. Он подчеркнул, что российская сторона всегда чётко выполняла взятые на себя обязательства.

23 июня постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна «в богатые страны». Российский дипломат указал, что представители ООН, на словах заботящиеся о поставках удобрений на мировой рынок, по непонятным причинам молчат об осуществлённом Киевом подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса, требуя сохранения зерновой сделки.