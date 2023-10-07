Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Более 250 человек погибло в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 7 октября сообщает газета Jerusalem Post.

HAITHAM IMAD/EPA/TASS

Количество раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Минздрав. По данным ЦАХАЛа, по территории Израиля было выпущено более 2000 ракет. Сирены звучали несколько раз в Иерусалиме, Тель-Авиве и на юге Израиля.

По всей стране открыты временные убежища. В полиции Израиля призвали жителей оставаться в охраняемых зонах, избегать приближения к месту происшествия и воздерживаться от прикосновения к остаткам ракет, которые могут содержать взрывчатые вещества либо аналогичные опасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших в ходе бомбардировок Израиля по сектору Газа достигло 232, почти 1700 человек получили ранения. Об этом сообщил минздрав палестинского анклава.

Боевые действия в регионе начались утром 7 октября. Сначала ХАМАС запустило тысячи ракет по Израилю, потом на его территорию зашли боевики, захватив несколько населённых пунктов и армейских постов.

По информации издания Haaretz, в наземных атаках участвовали от 200 до 300 палестинцев. По последним данным, они продолжают удерживать ряд израильских объектов, а также захватили заложников.