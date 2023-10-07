Москва, 7 октября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, что белок р53 способен затормозить старение и развитие онкологических заболеваний.

NIH Image Gallery Раковые клетки

«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — написал Вялов в Telegram-канале.

Для того чтобы необходимый белок оставался в организме в необходимом количестве, его можно получать из обычной пищи, употребляя её ежедневно.

Как сообщало ИА Регнум 27 августа, австралийские учёные обнаружили «бытовой» способ на треть снизить риск заболеть раком. Так, по полученным ими данным, всего несколько минут энергичной физической активности снизят онкологический риск на 32%. Эта нагрузка равнозначна уборке дома, стирке одежды, мытью посуды или приготовлению еды, сообщили учёные Сиднейского университета.

Позднее, в октябре, онколог, кандидат медицинских наук и старший сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что быстрая смена окружающей обстановки и методов воздействия на человека являются причинами «омоложения» рака. По его словам, такие внешние факторы безусловно ведут к росту заболеваемости, в том числе нервной и иммунной систем, и к возникновению аллергических реакций. Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, учащаются проблемы с лишним весом и многое другое, добавил врач.