Учёные нашли «бытовой» способ снизить риск рака на треть
JAMA Oncology: уборка, стирка и готовка позволяют на 32% снизить риск рака
Москва, 27 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Несколько минут энергичной физической активности снизят риск онкологических заболеваний на 32%. Как 27 августа сообщили учёные Сиднейского университета, такая нагрузка эквивалентна уборке дома, стирке одежды, мытью посуды или приготовлению еды.
Так, исследователи проследили за трекерами физической активности 22 тыс. человек, у каждого десятого из которых позднее диагностировали различные виды рака. Как оказалось, физическая активность, схожая с высокоинтенсивной интервальной тренировкой, снижала риск возникновения рака на 18%, а в его видах, связанных с отсутствием активности — на 32%. Об этом говорится в соответствующей публикации в издании JAMA Oncology.
Как сообщало ИА Регнум, заведующая онкологическим отделением клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко 20 августа рассказала о взаимосвязи между циррозом и раком печени. По словам специалиста, смертность от цирроза за последние десятилетия значительно выросла и внесла его в список шести основных причин смерти. Марьенко подчеркнула, что в 80% случаев цирроз вызывает развитие гепатоцеллюлярной карциномы — одной из наиболее распространённых злокачественных опухолей печени. Обычно карцинома возникает из-за длительного повреждения печени и развивается стремительно.