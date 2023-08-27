Москва, 27 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Несколько минут энергичной физической активности снизят риск онкологических заболеваний на 32%. Как 27 августа сообщили учёные Сиднейского университета, такая нагрузка эквивалентна уборке дома, стирке одежды, мытью посуды или приготовлению еды.

Nephron Злокачественная опухоль

Так, исследователи проследили за трекерами физической активности 22 тыс. человек, у каждого десятого из которых позднее диагностировали различные виды рака. Как оказалось, физическая активность, схожая с высокоинтенсивной интервальной тренировкой, снижала риск возникновения рака на 18%, а в его видах, связанных с отсутствием активности — на 32%. Об этом говорится в соответствующей публикации в издании JAMA Oncology.

Как сообщало ИА Регнум, заведующая онкологическим отделением клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко 20 августа рассказала о взаимосвязи между циррозом и раком печени. По словам специалиста, смертность от цирроза за последние десятилетия значительно выросла и внесла его в список шести основных причин смерти. Марьенко подчеркнула, что в 80% случаев цирроз вызывает развитие гепатоцеллюлярной карциномы — одной из наиболее распространённых злокачественных опухолей печени. Обычно карцинома возникает из-за длительного повреждения печени и развивается стремительно.