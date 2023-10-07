Ново-Огарево, Московская область, 7 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продемонстрировал 7 октября своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву возможности нового российского внедорожника Aurus.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время прибытия в Ново-Огарево

Видеозапись этого опубликовали журналисты кремлевского пула «РИА Новости» в Telegram-канале. На ней видно, что глава государства встретил Мирзиёева в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

Там Путин показал президенту Узбекистана внедорожник, после чего сел за руль и прокатил своего коллегу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября во время встречи на космодроме Восточный Путин показал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus. Северокорейский лидер осмотрел автомобиль снаружи и немного посидел в салоне, куда на заднее сиденье сел российский лидер. Затем они продолжили общение на воздухе.

Президент 12 сентября отметил, что автомобили Aurus подешевеют, когда их будут производить массово. По его словам, тогда эти автомашины подешевеют в два раза. Путин уточнил, что локализация производства Aurus будет увеличиваться.

Путин 3 августа заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Президент подчеркнул, что это ускорит улучшение качества российских машин.