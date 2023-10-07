Москва, 7 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 октября представил рядового Дмитрия Егорова к званию Герой России посмертно за бой с ВСУ у Новомайорского в ДНР.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Министр обороны представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации посмертно», — сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что погибший военнослужащий принял бой с изначально превосходящими силами ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3837749" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля одну из улиц в центре Луганска переименовали из Сент-Этьеновской в улицу Героя России Дениса Иванова. Военный участвовал в боевых действиях по освобождению Донбасса с 2014 года, погиб в 2023 году. Под его командованием освобождались Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, звание Героя ему присвоили 20 июля. Иванов погиб от удара украинского дрона-камикадзе.

Позднее, 1 сентября, имамы новых территорий России и главы Духовного собрания мусульман страны благословили переименование луганской мусульманской духовной семинарии в честь погибшего в ходе СВО Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он ценой собственной жизни спас сослуживцев, подорвав гранату и уничтожив боевиков ВСУ. Указ о присвоении ему звания Героя России посмертно подписали в марте 2022 года.