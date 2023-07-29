Луганск, 29 июля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Одну из центральных улиц Луганска переименовали в честь Героя России Дениса Иванова с позывным Ташкент. Как стало известно 29 июля, улицей Героя России Дениса Иванова станет бывшая Сент-Этьеновская.

Официальный Телеграм-канал Временно исполняющего обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника

Денис Иванов участвовал в освобождении Донбасса с 2014 года, в 2023 году он погиб. Под командованием Ташкента российские бойцы освобождали Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. 20 июля президент России Владимир Путин присвоил Иванову звание Героя России посмертно.

«Чтобы увековечить и сохранить память об офицере для наших внуков и правнуков, приняли решение присвоить Сент-Этьеновской улице, одной из центральных улиц Луганска, имя Героя России Дениса Иванова», — написал в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Сослуживцы помнят Ташкента как настоящего боевого командира, который регулярно объезжал позиции и владел полной информацией. Он погиб во время одного из таких объездов от удара украинского дрона-камикадзе.

«Что я могу сказать — человек специалист, практик. Помимо того, что у него хорошее военное образование, он нами командовал не по книжке. Такие командиры даже после своей смерти всегда остаются в нашей памяти и сердцах», — рассказал о сослуживце военный с позывным Парамон.

На переименованной улице находится Луганская школа-гимназия №30 им. Н. Т. Фесенко, на которой уже повесили табличку с новым адресом. В сентябре в память о комбриге на территории учебного заведения высадят сиреневый сад. Директор школы Лина Вокалова объяснила, что учителя и ученики не смогли остаться в стороне и решили увековечить память героя таким образом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса Денис Иванов погиб за день до присвоения ему звания Героя России. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что Ташкент уже был представлен к званию, указ был на подписи, но его пришлось переписывать с пометкой «посмертно». Ташкент мог стать первым в ДНР живым героем России. До него это звание присваивали только посмертно.