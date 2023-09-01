Луганск, 1 сентября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Имамы новых регионов России и руководители Духовного собрания мусульман России благословили переименование луганского медресе (мусульманской духовной семинарии) в честь погибшего в ходе СВО Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Нурмагомед Гаджимагомедов

Участие в торжественной церемонии приняли муфтий Альбир Крганов, отец героя — Энгельс Гаджимагомедов, а также имамы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает «Взгляд».

Руководители Духовного собрания мусульман России отметили, что луганское медресе призвано стать координирующим центром исламского образования на территории новых регионов России.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дагестанскому офицеру-десантнику Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России. Ценой своей жизни он спас своих товарищей, подорвав гранату и уничтожив боевиков ВСУ.

В сентябре 2022 года Гаджимагомедов стал почетным членом Союза писателей России посмертно. Председатель Союза Николай Иванов рассказал, что такое решение в отношении нового члена организации, у которого не опубликовано ни одного произведения, принимается впервые. Гаджимагомедов писал стихи, любил цитировать Расула Гамзатова и, хотя не успел стать большим поэтом, стал великим гражданином, отметил Иванов.