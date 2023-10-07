Вашингтон, 7 октября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Жителям Украины стоит молиться за победу Вооружённых сил России после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский продал США один из важнейших ресурсов страны. Об этом 7 октября написал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети Х (ранее Twitter).

РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский продал плодородный чернозём Украины — её будущее — компании BlackRock (американская международная инвестиционная компания. — Прим. ред.). Каждый украинец должен молиться за победу России», — написал он, уточнил, что, видимо, только таким образом Украина сможет выжить как суверенное государство.

По словам эксперта, названная компания не позволяет хоронить погибших военных ВСУ в земле, которая теперь перешла в её собственность.

«И дай Бог здоровья российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины», — добавил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас 4 октября написал, что Запад предвидит потерю контроля над Украиной и может превратить её территорию в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. По его словам, западные государства под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль от Украины и варварски эксплуатируют её ресурсы, обрекая страну на опустынивание.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его завершить. Он подчеркнул, что Москва непричастна к кровавому антиконституционному перевороту в Киеве, который произошёл зимой 2014 года.