Красноярск, 7 октября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Стратегические ракетные комплексы пятого поколения «Сармат» скоро поступят на боевое дежурство, сообщили 7 октября в Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Комментируя визит главы Минобороны Сергея Шойгу 7 октября на предприятие «Красмаш» в Красноярском крае, в ведомстве отметили, что он осмотрел цеха, где налажено серийное производство комплекса «Сармат».

«В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в позиционном районе одного из воинских соединений монтаж и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта находятся уже на завершающем этапе.

Глава предприятия доложил Шойгу о ходе выполнения гособоронзаказа. Глава Минобороны напомнил, что постановку «Сарматов» на боевое дежурство проводят во исполнение решения президента Владимира Путина.

Путин 5 октября заявил, что российский военно-промышленный комплекс почти завершил работу над «Сарматом».

Он пояснил, что осталось провести некоторое административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству ракет и постановке их на боевое дежурство. Глава государства добавил, что это произойдёт в ближайшее время.