Лондон, 7 октября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Украинская армия несёт большие потери вследствие того, что пытается совместить советскую тактику с западной техникой. Такое мнение 7 октября высказал отставной британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз в статье для издания Telegraph.

Daniel Karmann/dpa/picture-alliance/ТАСС Танк Leopard 2

«Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», — написал он.

Отставной британский военный отметил, что непредусмотрительность украинских военных даёт снайперам и артиллерии Вооружённых сил России возможность эффективно мешать разминированию, а также вести уничтожение ценных специалистов и инженерной техники.

В результате этого ВСУ вынуждены действовать в ночное время и в связи с этим сталкиваются уже с другими проблемами, уточнил Коллинз.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября американский журналист Ник Уолш в репортаже для телеканала CNN заявил, что ВСУ даже с использованием полученной от Запада техники не могут справиться с большим количеством мин перед укреплениями ВС России. Он уточнил, что российские военные используют большое количество передового вооружения и такая тактика сильно тормозит контрнаступление украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин 5 октября рассказал, что с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военных в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он уточнил, что также украинская армия за это время потеряла 557 танков и порядка 1900 единиц прочей бронетехники.