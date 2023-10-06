Вашингтон, 6 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Украинская армия, даже применяя полученную от Запада технику, не может справиться с большим количеством мин перед укреплениями российских военных. Об этом 6 октября заявил журналист Ник Уолш в репортаже для телеканала CNN.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы часто думаем, что предоставили достаточно западного оружия. Мы должны понимать, что ВСУ имеют дело с выдающимся противником. Здесь столько мин!» — пожаловался Уолш.

Корреспондент отметил, что российские военные используют большое количество передового вооружения, а ВСУ пользуется в зоне боевых действий примитивными технологиями.

Он посетовал на то, что при обнаружении украинских дронов Вооружённые силы России применяют против них всю имеющуюся у них мощь, и уточнил, что такая тактика российских военных сильно тормозит контрнаступление ВСУ.

«Это просто мучения», — добавил Уолш.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября американское издание The New York Times написало, что ВСУ оказались неспособны бороться с тактикой «эластичной обороны» Вооружённых сил России, которую Красная армия использовала ещё во время Великой Отечественной войны. По данным журналистов, российские войска уступают часть позиций, а затем наносят по ним ответный удар, что позволяет контролировать продвижение ВСУ и бить по их уязвимым местам, возвращая свои позиции.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что с начала контрнаступления в июне украинские войска потеряли более 90 тысяч военных в виде санитарных и безвозвратных потерь. Глава государства добавил, что также ВСУ за это время лишились 557 танков и порядка 1900 единиц прочей бронетехники.