Нижний Новгород, 7 октября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Пожар, который произошёл в Нижегородской области, унёс жизни пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трагедия произошла около 02:25 мск 7 октября под Арзамасом. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Южной в Слизнево. По предварительным данным, погибла семья с тремя детьми.

«По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек ― мужчина и женщина 1996 года рождения, а также дети 2011, 2020, 2022 годов рождения», ― добавили в ведомстве.

Пожар распространился на 60 кв. м. Причины возгорания пока не установлены.

Отмечается, что семья на учёте в полиции не состояла.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября в результате пожара в Забайкальском крае погибла семья. Возгорание произошло в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского муниципального округа. Местные жители до прибытия пожарных извлекли тела женщины и двоих детей, трёх и шести лет. Позднее, в ходе тушения пожара, спасатели обнаружили тело мужчины. Причину пожара, унёсшего жизни семьи из четырёх человек, установят сотрудники Госпожнадзора.

Второго октября пожар вспыхнул в частном доме в селе Дерюгино Дмитриевского района Курской области В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела 38-летней женщины и двух малолетних детей. По данным источника ИА Регнум, погибшие ― новорожденный малыш и семилетний ребёнок.

В региональном следственном управлении заявили, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.