Курск, 2 октября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Дерюгино в Курской области, сообщил источник ИА Регнум.

ГУ МЧС России по Курской области

Подробности происшествия устанавливаются. Известно, что в доме, где возник пожар, находилась семья. Пожарные обнаружили тела 36-летней женщины, новорождённого малыша и семилетнего ребёнка.

Ранее 2 октября сообщалось, что в Башкирии в результате пожара в деревянном доме в Зилаирском районе погибли женщина 1986 года рождения и её ребёнок 2022 года рождения. В момент возникновения пожара в доме также была бабушка ребёнка, она успела покинуть горящий дом.