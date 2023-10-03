Курск, 3 октября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Пожар в Курской области, унёсший жизни двоих детей, мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Возможную причину возгорания 3 октября назвали в региональном следственном управлении.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе следствия установят точные причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в частном доме в селе Дерюгино Дмитриевского района Курской области вспыхнул 2 октября. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела 38-летней женщины и двух малолетних детей.

По данным источника ИА Регнум, погибшие ― наворожённый малыш и семилетний ребёнок.

Седьмого сентября в результате пожара в Забайкальском крае погибла семья. Возгорание произошло в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского муниципального округа. До прибытия пожарных на место происшествия местные жители извлекли тела женщины и двоих детей трёх и шести лет. Позднее, в ходе тушения пожара, спасатели обнаружили тело мужчины.