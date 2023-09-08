Чита, 8 сентября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в двухквартирном доме в Забайкальском крае. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство поздно вечером 7 сентября. Возгорание произошло в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского муниципального округа.

До прибытия пожарных на место происшествия местными жителями были извлечены из загоревшегося дома тела женщины и двоих детей трёх и шести лет. Позднее, в ходе тушения пожара, спасатели обнаружили тело мужчины. Все погибшие были членами одной семьи.

К борьбе с огнём были привлечены силы и средства добровольной пожарной дружины, администрации села, пожарно-спасательной части №25. Всего в ликвидации возгорания участвовали 25 человек и пять единиц техники. Локализация пожара объявлена в 23:56 (17:56 мск), в 00:32 (18:32 мск) пожар удалось полностью ликвидировать.

Причина пожара, унёсшего жизни семьи из четырёх человек, устанавливается сотрудниками Госпожнадзора. Из Читы на место трагедии направлен специалист испытательной пожарной лаборатории.

Ранее ИА Регнум сообщало о ликвидации пожара площадью 800 кв. метров в складских помещениях на востоке Москвы. К ликвидации пожара привлекались более 90 человек и 29 единиц техники, борьба с огнём осложнялась высокой пожарной нагрузкой внутри здания. Пострадавших в результате пожара нет.

Также сообщалось о пожаре в доме престарелых в Долгопрудном в Московской области. Из здания было эвакуировано 49 человек, семь человек пострадали.