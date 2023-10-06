Вашингтон, 7 октября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Сын президента США Джо Байдена Хантер потратил на алкоголь, наркотики и проституток $20 тысяч, которые были отложены на обучение его дочери Мейзи, написала газета Daily Mail со ссылкой на переписку между Байденом-младшим и его частными банкирами.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Он снял эти деньги со счёта в декабре 2018 года. Уточняется, что казанная информация была извлечена из ноутбука Хантера Байдена.

Средства со счёта он также использовал для оплаты кредита на автомобиль марки Porsche, а также на подписки на вебкам-сервисы и «другие личные нужды». Кроме того, журналисты сообщили, что сын действующего американского президента не заплатил налог с указанных расходов.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранительные органы США обвинили Хантера Байдена в том, что в 2018 году он незаконно владел оружием. Два пункта обвинения связаны с тем, что Байден-младший солгал при покупке револьвера Colt Cobra о том, что не принимает наркотики.

Кроме того, его обвиняют и в том, что он владел огнестрельным оружием в период, когда употреблял незаконные вещества. За все эти преступления Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы.

Кроме того, ему предъявили обвинения в «умышленной неуплате налогов». Согласно официальной информации, Хантер Байден не заплатил государству более $100 тысяч в 2017 и 2018 годах. За это ему может ждать ещё 12 месяцев тюрьмы по каждому эпизоду.

При этом 20 июня стало известно, что сын президента готов признать себя виновным по трём обвинениям. 26 июля появилась информация, что сделка о признании вины в неуплате налогов не состоится.